Только за один день на 70% увеличилось количество обращений насчет сдачи в плен, отметили в разведке.

На 70% возросло количество российских военных, которые хотят сдаться в украинский плен, после удачной операции по перегону в Украину российским пилотом вертолета Ми-8.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире "Радио Свобода". По его словам, за один день увеличилось на 70% количество обращений от российских военных и их родственников насчет сдачи в плен.

При этом Юсов отметил, что если говорить о возможности повторения этой спецоперации, то такие "вещи имеют искусственный характер". То есть речь идет о единицах таких случаев и десятках в разработках спецслужбы.

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Комментируя информацию о том, что якобы пилоту, который перегонит из России в Украину МиГ-31, предусмотрена выплата двух миллионов долларов, Юсов сказал, что это уже из сферы "легенд и народной инициативы". "Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября украинская разведка сообщила о спецоперации под кодовым названием "Синица".

В ходе ее проведения 28-летний российский капитан, пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8. Он был командиром вертолета, служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ - в/ч 3984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае.

5 сентября Кузьминов на пресс-конференции рассказал, что перевез этот вертолет в Украину в рамках спецоперации Главного разведывательного управления Минобороны Украины и других силовых органов.

Пилот отметил, что решил перейти на сторону Украины из-за осознания, что война России против Украины является самым жестоким преступлением.

Пилот сказал, что в Telegram был подписан на страницы ГУР Минобороны Украины и заинтересовался происходящим. Так он нашел контакты, был создан секретный чат и началась переписка. Он сообщил, что полет состоялся 9 августа в момент, когда он должен был доставлять груз.

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