По его словам, бывшему военному РФ предлагали остаться в Украине.

Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который летом 2023 года перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8, предлагали остаться в стране.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Украинской правде. Комментируя вероятное убийство российского пилота в Испании, он призвал дождаться официальных выводов испанских правоохранителей.

По словам Данилова, причастным к подобным событиям людям необходимо быть бдительными. "Предложение нашей страны состояло в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", - добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

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Напомним, вчера днем в сети появилась информация о том, что Максима Кузьминова нашли мертвым в Аликанте. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили факт его смерти.

Впоследствии источники УП в разведке рассказали, что пилот Ми-8 решил не оставаться в Украине, а переехать в Испанию. Его нашли застреленным, также неподалеку обнаружили сгоревшую машину, которая могла принадлежать нападавшим.

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