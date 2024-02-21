Отмечается, что пилот регулярно участвовал в драках и употреблял наркотики.

Российский военный летчик Максим Кузьминов мог быть убит после того, как его выследили из-за его безрассудного образа жизни на Коста Бланке в Испании, пишет The Times.

Отмечается, что испанская полиция выясняет, сыграла ли роль российская мафия и московские спецслужбы в смерти летчика и были ли они предупреждены о его присутствии в Испании из-за его регулярного участия в драках, употребления наркотиков и встреч с проститутками.

Также указывается, что полиция расследует убийство, поскольку все чаще звучат утверждения о российской шпионской деятельности в Испании.

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Тело Кузьминова обнаружил смотритель дома в пандусе коммунального гаража жилого комплекса "Ла-Кала", откуда нападавшие скрылись на автомобиле потерпевшего. Как пишет издание, в этом комплексе проживают россияне и украинцы. Соседи рассказали полицейским, что, хотя они и плохо знали Кузьминова, они видели, как он "работал на стройке в этом районе".

Российский летчик Максим Кузьминов - подробности убийства

Напомним, о том, что российский летчик Кузьминов был убит в Испании, стало известно вечером 19 февраля. Эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Известно, что в августе 2023-го Кузьминов в рамках спецоперации украинского ГУР перегнал в Украину военный вертолет Ми-8. Вместе с пилотом на борту находились два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле они летят.

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