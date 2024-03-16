Лидер Франции подчеркнул, что пришел к новым выводам о стратегической позиции.

Президент Франции Эмануэль Макрон объяснил, как за годы политических отношений с Путиным перешел от личных звонков президенту РФ к более жестким заявлениям - на уровне возможности применения иностранных войск в Украине.

Политик напомнил, что между этими периодами - разрыв в два года. Сначала он действительно (в 2017-2022 годах) много общался с Путиным. Были встречи в разных форматах: во Франции, во время визитов в Россию, на международной арене. Главной целью этих "свиданий" был мир в Украине, соблюдение "Минских соглашений", заявил Макрон в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

В этом контексте он вспомнил о единственной встрече между Зеленским и Путиным, которая произошла в "Нормандском формате" в Париже в 2019 году.

"Здесь, в этих стенах, это была возможность, когда единственный раз встретились президент Путин и Зеленский. Это было в декабре 2019 года, мы заботились о безопасности Европы. Мы хотели этими дискуссиями ре ангажировать Путина в диалог о безопасности Европы, но потом пришла новая фаза", - акцентировал Макрон.

Лидер Франции пояснил, что пока видел возможность, пытался говорить с Путиным, но последний нарушил все обязательства. Даже на личном уровне.

"Которые были в Минском формате, которые были между нами. Пока было возможно, я продолжал с ним говорить, но после сцен массовых военных преступлений, после Бучи, война вступила в другую фазу. Я продумывал, какой теперь может быть наша стратегическая позиция... Я очень долго размышлял над этим и пришел к выводу, что сегодня ситуация как никогда сложная", - пояснил политик.

Он подчеркнул, что восхищен тем, что делает украинский народ, но сейчас на фронте есть очень большие потери с обеих сторон. В то же время Россия смогла организоваться под эту войну, перестроить свою экономику на долгосрочную перспективу, тогда как на международной арене в 2024 году очень много неопределенности.

"Поэтому нам надо не только определять, как идти к миру, но и каким будет этот настоящий мир. Мир, который будет обеспечивать и вам безопасность, и безопасность Европе. Именно поэтому нужен этот новый импульс на уровне европейских стран, чтобы ускорить помощь, делать иначе. Если враг говорит: "у нас лимитов нет", то почему мы должны говорить, что у нас есть эти лимиты? У нас есть цель - Россия не должна и не может выиграть эту войну. Именно поэтому мы продолжим быть бок о бок с Украиной. Не будет мира в Европе, если Украина будет вынуждена капитулировать", - заявил президент Франции.

Смотрите расширенную версию разговора с Макроном на Youtube-канале Натальи Мосейчук.

Макрон думает над отправкой войск в Украину

Макрон впервые сказал, что не исключает отправку западных войск в Украину в конце февраля. Его заявление подхватили международные СМИ, а несколько стран на официальном уровне дали понять, что исключают подобную перспективу участия в войне.

Впоследствии французская газета Le Monde уточнила, что такие обсуждения на секретном уровне продолжаются во Франции еще с лета 2023 года.

По поводу этого к французской нации лично обращался президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что пока ВСУ сдерживают войска Путина, детям французов не придется гибнуть в боях.

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