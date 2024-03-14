Он убежден, что Россия нельзя дать победить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа больше не будет находиться в безопасности, если Россия одержит победу в Украине.

В интервью TF1 и France 2 он выссказался о помощи украинцам, отправке войск на территорию страны и ядерных угрозах российского диктатора Путина

О европейском единстве

Макрон заявил, что ответственность за войну лежит только на России. "Наша ответственность - быть сильными ради мира. Наша ответственность - именно поддерживать это европейское единство. Сохранить наше единство - значит быть сильным, быть сильным, чтобы сдерживать, быть сильным, чтобы сопротивляться, быть сильным для нашей безопасности", - убежден он.

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О поддержке Украины

Тот, кто выступает против помощи стране, или воздерживается в этом вопросе, выбирает поражение, считает Макрон.

"Если Украина падет, то под угрозой окажется наша безопасность. Мы находимся во времени, и это время, как я полагаю, состоит в том, чтобы сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы, и мы будем готовы. А чтобы быть готовыми, мы будем готовы и принять необходимые решения, чтобы Россия никогда не победила", - добавил президент.

О кремлевском режиме

Макрон напомнил о телефонных разговорах, которые он вел с российским диктатором в начале полномасштабной войны.

"Я хочу, чтобы наши соотечественники поняли, что есть только один человек, ответственный за ситуацию, в которой мы находимся: это кремлевский режим. Я, несомненно, ответственный лидер, который разговаривал с Владимиром Путиным больше всех. Это разговоры не личные, и, кроме того, я не хочу персонализировать их здесь. В этом нет смысла. Мы не в художественной литературе, это не роман или сериале.

И поэтому, если война будет распространяться, если война будет распространяться в Европе, это будет единственный выбор и ответственность России.

Конечно, сегодня Россия является противником. Кремлевский режим является противником. Я всегда это говорил, мы не ведем войну с Россией и русским народом. И поддерживаем Украину. Мы делаем все, чтобы она могла поставить Россию под контролем, потому что я вам очень просто скажу: не будет прочного мира, если не будет суверенитета, возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым", - добавил он.

Готовность Франции к войне

Президент признал, что у Франции нет оборонной промышленности, адаптированной к высокоинтенсивной территориальной войне.

"Франция – это сила мира. Сегодня, чтобы был мир в Украине, мы не должны быть слабыми, а потому должны трезво смотреть на ситуацию и должны с решимостью, волей, смелостью сказать, что мы готовы добиться теми средствами достижения нашей цели, которые в том, что Россия не победит. На нас лежит ответственность", - сказал Макрон.

О ядерном оружии

ЯО возлагает на Францию ответственность никогда не участвовать в эскалации, отметил президент.

"Мы готовы, у нас есть устоявшаяся доктрина, и когда дело доходит до ядерных вопросов, не нужно много слов. Наш ядерный потенциал, в первую очередь, обеспечивает безопасность французов и французов, которую имеют немногие страны в мире", - добавил он.

Безопасность Франции

Марон заявил, что страна сделает все необходимое для достижения поставленной цели.

"Потому что, если Россия победит, как изменится жизнь французов? У нас больше не будет безопасности в Европе. Кто может подумать хоть на секунду, что президент Путин, который не уважал ни один из этих ограничений и ни одно из своих обязательств, не остановился бы на достигнутом? На карту поставлена ​​безопасность французов. Это наши жизненные интересы", - сказал он журналистам.

Перезагрузка в 2024-м году

Французский президнт призвал превратить начало 2024 года в новый старт в помощи Украине.

"Мы помогли Украине сопротивляться. Но сейчас контекст на украинской земле меняется. Для них ситуация намного сложнее. Россия становится жестче внутри страны и усиливает свои атаки... Что поставлено на карту в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы ввели слишком много ограничений, если можно так выразиться, в наш словарный запас. Мы не участвуем в эскалации. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Просто мы должны иметь ясность: мы не должны позволить России победить", - добавил он.

Займы для Украины

"Я думаю, что, если потребности будут больше, это также предложение, которое сделал премьер-министр Эстонии (…) , я поддерживаю его."

Макрон заставил Европу паниковать: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце февраля президент Франции объявил, что союзники обсуждают отправку западных войск в Украину в будещем.

Такие государства как США, Польша, Чехия, Австрия и Германия сразу заявили, что не рассматривают такой шаг. Литва, Эстония и Нидерланды говорят, что не отказываются от обсуждения этой идеи.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что французским солдатам не придется воевать на российско-украинском фронте, поскольку наша страна не является членом НАТО.

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