Он сказал, что обсудит идею Макрона о возможной отправке войск в Украину во время личной встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французской армии не придется воевать против России, пока ей противостоят украинские войска.

В эфире телеканала BFMTV он сказал, что хочет обсудить заявления Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину во время его визита в Киев, однако понимает их. "То, что он сказал, что мы не можем "ничего исключать", я думаю, прежде всего, что это касается Владимира Путина: пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории", - добавил Зеленский.

Ситуация изменится в случае нападения россиян на страну Североатлантического Альянса. Украина не является членом НАТО, поэтому он заверил французов, что их дети не будут гибнуть на этой войне. В то же время Зеленский не исключает возможности нахождения в Украине технического персонала, который обслуживает танки "Leopard" и пушки "Ceasar".

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"Я думаю, что он (Макрон - УНИАН) понял, что Владимир Путин его обманул, я думаю, что он ему больше не доверяет", - добавил Зеленский, комментируя более жесткую риторику президента Франции.

Что известно об отправке войск НАТО в Украину:

В конце февраля Макрон заявил, что европейские лидеры обсуждают вероятность отправки своих войск в Украину в будущем.

Страны-партнеры, среди которых США, Польша, Чехия, Австрия и Германия, категорически отказались это рассматривать. В то же время в Литве, Эстонии и Нидерландах считают, что такой ход событий можно обсудить.

Заявление Макрона вызвало серьезные обсуждения в Европе. В Канаде говорят, что готовы отправить своих бойцов в Украину, но только для обучения Вооруженных сил Украины.

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