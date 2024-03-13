К переговорам обоих лидеров присоединится также премьер Польши Дональд Туск.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу поедет в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны встретятся, чтобы уменьшить напряженность вокруг Украины.

Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на высокопоставленных немецких и французских чиновников. К переговорам присоединится также премьер-министр Польши Дональд Туск.

Лидеры хотят, чтобы эта встреча стала демонстрацией единства после напряженного периода, когда франко-германские споры по Украине переросли в открытую вражду.

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Длительное напряжение началось с заявления Макрона о том, что он не исключает возможность отправки западных войск воевать в Украине. Более осторожный Шольц ответил, что этого не произойдет.

Несколько дней спустя Макрон, похоже, прямо ответил Шольцу: "Европа явно столкнулась с моментом, когда нужно не быть трусами", - сказал он в Праге.

Немецкие чиновники жалуются, что Макрон жестко высказывался в отношении Украины, но не оказал такой военной поддержки, как Германия. По оценкам Кильского института, Франция предоставила Украине на 640 миллионов евро меньше военной помощи по сравнению с Германией. Французы отрицают эти цифры.

"Франция выбрала оперативную эффективность в своей военной помощи Украине: обещайте то, что можете выполнить, выполняйте то, что можете обещать", - заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

На этой неделе Макрон отложил давно запланированный визит в Украину из-за напряженности с союзниками из-за его все более агрессивной риторики. В воскресенье Елисейский дворец объявил, что визит состоится в течение "ближайших нескольких недель".

Решение об отложении было принято, чтобы дать время для переговоров с союзниками, которые принесут "ощутимые результаты" для Украины.

Планируется, что Макрон прибудет в Берлин около обеда в пятницу для двустороннего разговора с Шольцем. После встречи Макрона и Шольца должна состояться трехсторонняя дискуссия с Туском. Далеко непонятно, каким образом присоединение Туска к обсуждению поможет сгладить давние трения между Шольцем и Марконом.

Высокопоставленный немецкий чиновник сказал, что от пятничных переговоров, целью которых было послать новый сигнал о единстве, не ожидается никаких конкретных решений или объявлений.

Резонансные заявления Макрона

В конце февраля Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС обсуждают отправку западных войск в Украину. По его словам, Европа делает все, чтобы России не удалось выиграть войну в Украине.

В свою очередь министр обороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что отправка войск в Украину может помешать дипломатии. Однако он согласился с мнением Киева о том, что поставки оружия Украине происходит медленно.

"Введение войск в Украину означает шаг к односторонней эскалации, который перечеркнет путь дипломатии. Нет смысла выдвигать такие идеи сейчас, после двух лет войны", - отметил Крозетто.

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