По словам Гвидо Крозетто, такое решение "перечеркнет путь дипломатии".

Отправка войск стран Запада в Украину станет помехой дипломатии. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает La Stampa.

При этом он отметил, что Киев прав в том, что поставки оружия Западу проходят медленно.

"Введение войск в Украину означает шаг к односторонней эскалации, который перечеркнет путь дипломатии. Нет смысла выдвигать такие идеи сейчас, после двух лет войны", - сказал Крозетто.

Он также подчеркнул, что Франция и Польша, не исключая отправку войск в Украину, могут говорить от своего имени, а не от имени НАТО, которое "формально и добровольно осталось в стороне от войны".

В то же время итальянский министр подчеркнул, что за год западные страны вышли на уровень производства, который может помочь Киеву в поставках оружия, но он "все еще ниже, чем у России".

"Мы должны оказывать всю возможную поддержку Киеву, не отступая, но мы должны думать о том, чтобы помочь украинцам восстановить свою свободу, территорию и безопасность также и другим способом: активизируя дипломатические пути с большей силой", - резюмировал Крозетто.

Возможная отправка западных войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европейском Союзе обсуждают отправку западных войск в Украину.

В то же время, по его словам, пока нет консенсуса по этому вопросу, "но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя".

Между тем в Литве считают достойной внимания идею отправить войска в Украину. По словам министра иностранных дел этой страны Габриелюса Ландсбергиса, "такие времена требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно".

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