По словам экспертов, если НАТО хочет помочь Украине выиграть войну, то должно быть сплоченным.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон предложил Западу не исключать возможность отправки войск в поддержку Украины. Такое предложение вызвало не только удивление, но и возражения от союзников страны по НАТО. Кроме того, он завуалированно раскритиковал Германию за "трусливую" позицию, что вызвало "яростную" реакцию Берлина, напряжение во франко-германских отношениях и подорвало солидарность Альянса во время войны РФ в Украине, пишет The Times.

Авторы материала отмечают, что позиция Макрона резко изменилась, ведь в начале полномасштабного вторжения он настаивал на продолжении переговоров. Кроме того, тогда он призвал не "унижать" РФ и предлагал "гарантии" безопасности для страны.

"Это соответствовало голлистскому представлению о том, что Франция может стать мостом между Россией и Западом и должна играть собственную, независимую от Вашингтона роль в отношениях между Востоком и Западом. Но внутренняя политика требовала перемен. Пытаясь сохранить свой авторитет на родине, господин Макрон решил атаковать пророссийскую позицию своего главного политического соперника - Национального объединения Марин Ле Пен", - говорится в статье.

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В издании добавляют, что недавно Макрон также обвинил Германию в бесхребетности. После чего помощник канцлера Олафа Шольца усомнился в обязательствах страны для Франции.

В The Times отмечают, что такие публичные обвинения являются самой низкой точкой в отношениях между Германией и Францией, которые были основой безопасности Европы на протяжении 60 лет.

"Это партнерство уже было осложнено плохими личными отношениями и разным видением европейской безопасности: Германия считает отношения с Вашингтоном первоочередными, а Франция все еще стремится к лидерству в Европе", - отмечают в издании.

В то же время в Москве могут только радоваться таким конфликтам. Так, на прошлой неделе бывший президент РФ Дмитрий Медведев высмеял Макрона, отметив, что тот является "мелочным и трагическим наследником" Наполеона, который хочет отомстить за поражение французского императора в России в 1812 году.

В материале отмечают, что Шольц должен сам нести определенную ответственность за такие инциденты. Несмотря на обещания выделить больше средств на оборону и прекратить зависимость Германии от энергоносителей РФ, ее обязательства по Украине стоят на паузе, что показывает неопределенность немецких избирателей.

"Война начала разъедать солидарность НАТО, поскольку расходы на поддержку Украины просачиваются во внутреннюю политику Европы, усталость от войны, которая кажется непобедимой, порождает цинизм избирателей, а жизненно необходимая американская помощь застряла в Конгрессе. Британия также оказалась в этих рядах, поскольку в Уайтхолле раздражены утечками информации о присутствии военных советников в Украине. Если Запад хочет противостоять российской агрессии, необходимо прекратить показуху в столицах НАТО", - подытожили авторы материала.

Отправка западных войск в Украину: что известно

В конце февраля Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС обсуждают отправку западных войск в Украину. По его словам, Европа делает все, чтобы России не удалось выиграть войну в Украине.

В свою очередь министр обороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что отправка войск в Украину может помешать дипломатии. Однако он согласился с мнением Киева о том, что поставки оружия Украине происходят медленно.

"Введение войск в Украину означает шаг к односторонней эскалации, который перечеркнет путь дипломатии. Нет смысла выдвигать такие идеи сейчас, после двух лет войны", - отметил Крозетто.

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