Лукашенко собрал силовиков, чтобы поговорить о ситуации в соседних странах.

Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, возмутился намерением Украины со временем стать членом НАТО.

Как пишет "Белта", на совещании с силовиками Лукашенко назвал неблагоприятной ситуацию в соседних с Беларусью странах. В частности, он посвятил эти слова Польше, Литве и Украине.

"Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы", - заявил он.

Лукашенко добавил, что видит со стороны Украины "неприличные действия" по отношению к Беларуси.

Ранее Лукашенко пообещал журналисту из Киева "вернуть Украину".

Отметим, на днях командующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но политическое решение должен принять Альянс.

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Автор: Юрий Годован