Мероприятие с участием Лукашенко посетили представители пророссийских СМИ Украины.

Александр Лукашенко, называющий себя легитимным президентом Беларуси, отметился новым неоднозначным заявлением об Украине. Во время сегодняшнего общения с прессой он пообещал ее "вернуть".

Примечательно, что об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста украинского телеканала "Наш" Максима Назарова. Ранее этот же журналист общался в прямом эфире с представителем боевиков "ЛНР" Родионом Мирошником.

"Максим, вот вы допрыгаетесь до того, что я когда-нибудь рискну, переступлю эту границу, без оружия - и у меня будет там не 40% украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем!", - заявил Лукашенко.

После этого в зале раздались аплодисменты.

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"Вот видишь, он даже испугался. Наверно, вот эта диктатура, диктатор, и тебя тоже убила. Не волнуйся ты, никакой я не диктатор, я мирный человек", - обратился он к Назарову.

Отметим, что на данном мероприятии, помимо журналиста канала "Наш", были также замечены сотрудники закрытых из-за санкций "СМИ" Медведчука. Сейчас они вещают в Youtube.

Лукашенко сегодня несколько раз вспоминал об Украине. В одном из ответов он прокомментировал закрытие авиасообщения между Киевом и Минском. Также он предостерег Украину от силового решения ситуации на Донбассе. Кроме этого, белорусский диктатор обвинил Владимира Зеленского в подготовке боевиков и переброске оружия в Беларусь.

Автор: Иван Бойко