Уже несколько дней Лукашенко не появляется на публике.

В украинской разведке подтвердили, что Александр Лукашенко болеет.

Соответствующее заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, указав на то, что это не самое интересное.

"Да, есть информация о проблемах со здоровьем диктатора, но детализировать не будем. В конце концов, здоровье Путина значительно интереснее для украинцев и всего мира, чем здоровье Лукашенко", - сказал он.

Напомним, по мнению журналиста Бачо Корчилавы, Александр Лукашенко - очень хитрый человек, который всегда пытается выйти сухим из воды из любой ситуации, у него постоянно происходит воспаление хитрости.

Состояние здоровья Лукашенко - что сообщалось

Напомним, по данным СМИ, Лукашенко подхватил вирус. Его уже успели диагностировать у нескольких его близких.

Слухи об ухудшения здоровья Лукашенко начали распространяться после парада 9 мая в Москве. Там Лукашенко еле передвигался и быстро вернулся домой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин подтвердил, что Александр Лукашенко заболел.

Также сообщалось, что Лукашенко лечат профессора из Москвы, у него произошел серьезный сбой.