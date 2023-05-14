Еще 5 мая у него якобы проявились первые симптомы - политик охрип.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подхватил вирус, который уже успели диагностировать у нескольких его близких.

Об этом сообщает издание "Наша Нива", которое обратило внимание на отсутствие Лукашенко на праздновании Дня флага и герба. Его возглавил премьер-министр Роман Головченко.

"Еще несколько человек из окружения заболели и упали с ног. Насколько я понимаю, это что-то вирусное", - сказал собеседник, близкий к службе протокола Лукашенко.

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Еще одним аргументом в пользу этой версии авторы статьи считают то, что 5 мая за вручение наград представителям репрессивного аппарата Лукашенко уже охрип.

"Если это грипп, могут возникнуть осложнения, если не лечить должным образом. Мы так думаем", - пояснил собеседник.

Болезнь Лукашенко - что известно

На параде 9 мая в Москве Лукашенко стало плохо и пришлось вызвать бригаду медиков, а затем отправили домой. В Минске политик вышел к журналистам, хромая. Журналисты заметили, что белорусский диктатор с начала мая почти не появляется на публике, а недавно посещал президентскую клинику в Дроздах.

По данным СМИ, в организме Лукашенко произошел серьезный сбой, который спровоцировал болезни эндокринной системы и сердца. В Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали медики из Москвы, в частности из центра имени Бакулева.

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