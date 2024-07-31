Удары по "Хезболле" в Бейруте и по ХАМАСу в Тегеране создают новые риски.

На этой неделе Иран планировал использовать инаугурацию нового президента, чтобы продемонстрировать свою мощную военную коалицию. Представители ХАМАС, палестинского исламского джихада, йеменских хуситов и ливанской "Хезболлы" собрались в Тегеране.

На следующий день Хания был убит в результате ракетного удара по иранской столице, в котором ХАМАС тут же обвинил Израиль, пишет The Wall Street Journal.

Это произошло через несколько часов после того, как израильские военные объявили, что в результате авиаудара по Бейруту был убит высокопоставленный командир "Хезболлы".

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Отмечается, что эти два убийства нанесла серьезный удар по Ирану и его самопровозглашенной "Оси сопротивления", а также поставили Ближний Восток на грань более масштабной войны.

"Мы стоим на пороге крупномасштабной эскалации", - считает научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Дэнни Цитринович. По словам источников, "Хезболла" неоднократно давала понять, что удар по Бейруту или высокопоставленному командиру пересечет красные линии. Когда Израиль перешел обе черты, американские и арабские дипломаты, участвующие в переговорах по снижению напряженности, стали беспокоиться возможной эскалацией насилия.

Удар по Тегерану, главному спонсору "Хезболлы", добавляет в ситуацию новую и опасную переменную. Израиль никак не прокомментировал убийство Хании.

Неясно, повлияют ли недавние убийства на баланс сил. По словам бывшего главы Совета национальной безопасности Израиля Яакова Амидрора, Израиль готовится к возможным атакам как внутри своих границ, так и против израильских и еврейских объектов за рубежом. В прошлом Иран нападал на израильтян за границей, а "Хезболла" - на еврейские учреждения за рубежом.

Убийство Хании и убийство военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра могут изменить расстановку сил в Газе в пользу тех, кто неохотно соглашается на прекращение огня. Во время конфликта в Газе были и другие напряженные моменты, которые удалось сдержать.

В результате израильского удара по Бейруту также был убит заместитель политического лидера ХАМАСА Салех аль-Арури, что приостановило дальнейшее вовлечение "Хезболлы" в войну.

"Я не думаю, что Иран начнет войну из-за убийства лидера ХАМАС так же, как "Хезболла" не отреагировала на убийство Салеха Арури", - считает старший аналитик по Израилю Международной кризисной группы Майрав Зонзейн. Но, по ее словам, сейчас мы находимся на неизведанной территории, "реакция определенно будет". Но какая, предугадать пока сложно.

Бывший заместитель командующего подразделением израильских вооруженных сил в Газе Амир Авиви, сказал, что израильские военные достигли положения, при котором они могут переключить свое внимание с ХАМАСА в Газе на боевые действия с "Хезболлой" на севере.

"В ближайшие месяцы мы вступаем в период, когда Израилю необходимо принять стратегическое решение от которого зависит, что будет происходит на севере", - сказал он.

Два убийства, совершенные менее чем за 24 часа, продемонстрировали мощь разведки Израиля, показав, что он может прорвать систему безопасности Ирана и "Хезболлы". Это может привести к хаосу в процессе принятия решений в "Оси сопротивления".

Смерть Хании - это "громкий удар, нанесенный специально в Иране, чтобы опозорить иранцев и показать зияющие дыры в их аппарате безопасности и разведки", - говорит эксперт по Ближнему Востоку из британского аналитического центра Chatham House Санам Вакиль.

Некоторые израильские политологи предположили, что смерть Хании и Шукра может дать Нетаньяху возможность положить конец конфликту с ХАМАСом, аргументируя тем, что он успешно расправился со значительной частью руководства группировки.

"Нетаньяху добился того, что война идет по его плану", - сказала Санам Вакил. Это дает ему потенциальную возможность вести переговоры о прекращении огня с позиции силы. Она добавила, что "потребуется некоторое время, чтобы снова добиться прекращения огня, потому что очевидно, что ХАМАС, скорее всего, не захочет садиться за стол переговоров на данном этапе.

Ликвидация Хании и Шукра - детали

31 июля лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране. Как сообщает иранское агентство Mehr, вместе с Ханией погиб один из его охранников. По данным СМИ, это была атака Израиля.

Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра (также известного как Саид Мухсин) в результате удара по Бейруту во вторник, 30 июля.

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