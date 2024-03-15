От режима Путина можно ожидать любых преступлений, отметил доброволец из Легиона "Свобода России".

Так называемые президентские "выборы" в РФ 2024 года может сделать "веселыми" российская Федеральная служба безопасности - возможно повторение кровавого путинского сценария.

Если ФСБ в Москве "устроит какие-то взрывы - это очередное преступление Путина (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) против российских граждан", рассказал доброволец из Легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время беседы с "24 Каналом".

"...Не секрет, что Путин пришел к власти, взрывая здания в Москве. Сейчас этот кровавый сценарий они (российские спецслужбы, - Ред.) могут повторить. Операция под чужим флагом - это абсолютная классика советских спецслужб", - отметил собеседник.

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Барановский добавил, что главарь россиян очень быстро отреагировал на поход повстанцев на территорию России. "...Еще сутки не прошли, как Путин уже сделал заявление насчет нашего похода. Это признак того, что в Кремле паника. Они совсем не надеялись, что голосование будет вот таким образом (рейды, - Ред.). Что нашлись люди, у которых есть специальные "инструменты" для голосования (оружие, - Ред.)", - считает "легионер".

По его мнению, это означает, что представители власти РФ не знают, как действовать в этой ситуации, и "они начинают думать, как сделать какие-то теракты от имени Навального (умерший в российской колонии оппозиционер Алексей Навальный, - Ред.)". Доброволец предупредил, что от кровавого режима Путина можно ожидать любых преступлений.

В центре внимания президентские "выборы" - Россия скоро якобы будет "голосовать"

Российские президентские псевдовыборы запланированы на 15-17 марта. Недавно в сети появилось видео с людьми в черном, которые назвались агентами "боевых отрядов Навального". Неизвестные утверждали, что "выборы" без Алексея Навального - это не избирательная гонка, а также анонсировали "сюрпризы".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "российская диктатура давно не имеет ничего общего с демократией, в частности, процедурой открытых и конкурентных выборов".

Напомним, в начале марта воины Легиона "Свобода России", Сибирского батальона и Российского добровольческого корпуса зашли на территорию Белгородской и Курской областей России. Потом повстанцы рассказали, что им удалось освободить поселок городского типа Теткино. Российские военнослужащие сбежали с позиций и оставили технику.

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