Заявления некоторых "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "удара, который обезглавит" Кремль свидетельствуют об угрозе физического устранения президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью пропагандистскому информагентству ТАСС. Так, он отметил, что кое-кто в Вашингтоне вынашивал планы физического устранения российского президента.
"Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях таких планов", - сразу пригрозил Лавров.
Лавров не уточнил источник этой информации, но скорее всего он решил прокомментировать статью Newsweek, которая вышла 29 сентября, и в которой описывались возможные варианты действий мирового сообщества в ответ на ядерные угрозы Кремля.
Стоит отметить, что официальные представители американской администрации, в том числе лично президент Джо Байден, не раз говорили, что не стремятся к свержению режима Путина, несмотря на глубокое недовольство его действиями.
Ядерный шантаж Путина
21 сентября российский президент Владимир Путин прибег к ядерному шантажу. Он заявил, что"в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф". Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина и также не считал что это блеф.
Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что не видит "ничего, что заставило бы поверить, что Путин принял решение" применить ядерное оружие.