В НАТО подчеркнули, что учения являются регулярными и не связаны с событиями в мире.

В понедельник НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию в Европе Steadfast Noon, в которых примут участие 60 самолетов из 14 стран.

Для участия в учениях США пришлют ядерный бомбардировщик B-52, передает Голос Америки.

"Эти учения помогут убедиться, что возможности ядерного сдерживания альянса защищены, эффективны и остаются в безопасности", - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

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В альянсе подчеркнули, что учения являются регулярными и не связаны с какими-либо событиями в мире.

В конце октября Россия обычно проводит собственные ядерные учения "Гром". США будут следить за этими российскими учениями, заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби. Учения включают масштабные маневры стратегических ядерных возможностей а также запуски ракет.

"Россия, вероятно, считает, что эти учения помогут ей показать свою силу, особенно учитывая недавние события, но мы знаем, что российские ядерные подразделения активно тренируются в это время года", - сказал Кирби.

Несмотря на заявления Путина в Белом доме не видят "никаких признаков того, что Путин принял решение применить оружие массового уничтожения или тактическое или другое ядерное оружие".

"Мы не видим никаких признаков того, что его вооруженные силы готовятся к такому использованию. И я бы только добавил, что также и мы пока не видим ничего, что дало бы нам основания изменить нашу стратегическую позицию", - сказал Кирби.

Ядерные угрозы Путина

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики считают, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке предполагают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями" если Путин на это решится.

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