Сейчас глава Пентагона не видит чего-то, что бы заставило его поверить, что Путин принял решение применить ядерное оружие.

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал недавние угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие против Украины.

Об этом шла речь в его интервью CNN.

"Чтобы было понятно, человек, который принимает это решение... Я имею в виду, это один человек. Путина не проверяют. Так же, как он принял безответственное решение вторгнуться в Украину, он мог принять другое решение. Но сейчас я не вижу ничего, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение (относительно применения ядерного оружия – УНИАН)", – сказал Остин.

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США ранее пообещали решительный ответ, если Россия пойдет на применение ядерного оружия.

Представители администрации Байдена заявляли, что они более подробно изложили потенциальные последствия для Кремля в частном порядке. Остин заявил, что передал беспокойство США министру обороны России Сергею Шойгу.

"Лично я не общался с Шойгу в последние дни, но я общался с ним ранее. Я обратился именно к этой проблеме и предупредил не идти этим путем и не вести себя так безответственно", – продолжил Остин.

Ядерный шантаж России: что стоит знать

На фоне значительных потерь РФ в войне против Украины, дефицита живой силы (который Россия компенсирует за счет объявленной мобилизации) и военной техники, угрозы ядерным ударом стали звучать еще чаще.

К ядерному шантажу прибег российский президент Владимир Путин, заявивший, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина и также не считает, что это блеф.

В украинской разведке оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины как "очень высокую". Замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также отмечал, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко предупредил, что следующие месяц-полтора украинцы должны быть готовы к психологическим войнам и постоянным угрозам ядерным ударом со стороны РФ.

Страны Запада отреагировали на угрозы РФ, пригрозив стране серьезными последствиями в случае применения ядерного оружия. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина не остановят Альянс от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

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