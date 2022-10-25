Аналитики также рассказали, готовы ли в России к переговорам с Украиной по прекращению войны.

Кремль активизировал информационную операцию по обвинению Украины в подготовке обстрела с использованием "грязной бомбы" под "чужим флагом".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, 24 октября начальник генштаба РФ Валерий Герасимов позвонил своим коллегам из Великобритании и США относительно ситуации, связанной с возможным использованием Украиной "грязной бомбы". В этот же день командующий силами радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов провел длительный брифинг, обвинив Украину в якобы планировании использования грязной бомбы под фальшивым флагом, чтобы обвинить Россию в подрыве ядерного оружия малой мощности в Украине.

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Ранее, 23 октября, министр обороны России Сергей Шойгу сделал аналогичные звонки со своими коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, напоминают в ISW.

Аналитики отмечают, что российские военные блогеры усиливают эту информационную операцию.

Готов ли Кремль к переговорам

Между тем, в ISW со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отмечают, что попытка аннексии российским диктатором Владимиром Путиным четырех украинских областей 30 сентября "вызвала раскол в Кремле", который может усилиться, когда Украина освободит новые территории.

"Кремлевские элиты в большинстве своем не поддержали решение Путина аннексировать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, что побудило многих официальных лиц из РФ связаться со своими западными коллегами, чтобы выразить свою незаинтересованность в продолжении войны в Украине", - говорится в сообщении.

На фоне того, что некоторые чиновники Кремля начали выступать перед западными коллегами за переговоры с Украиной, российское военно-политическое командование планировало ракетные удары, чтобы запугать украинцев и склонить их к переговорам.

"Эти наблюдения повышают вероятность того, что намеки инсайдеров на готовность Кремля к серьезным переговорам могут не отражать собственные взгляды Путина или любые решения, которые он принял, а вместо этого могут быть частью усилий тех, кто проиграл внутренние споры с ним, чтобы убедить Запад и Украину пойти на уступки, надеясь привлечь его к своей точке зрения", - отмечают аналитики ISW.

Ядерные угрозы РФ: "грязная бомба"

Как сообщал УНИАН, 23 октября российские пропагандистские СМИ почти синхронно начали распространять новость о якобы подготовке Украиной теракта с применением "грязной" бомбы. Они отмечают, что украинские власти якобы поставили перед исследователями задачу изготовить ту самую "грязную бомбу".

"Грязная бомба" - оружие, которое сочетает в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой. Ее целью является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, прежде всего для осложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц. "Грязная бомба" не является ядерным оружием, ведь в последнем эффект взрыва создается за счет виделення ядерной энергии, что приводит к значительно большим разрушениям и причиненному ущербу.

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США отвергли ложные обвинения России о том, что якобы Украина готовится применить "грязную бомбу".

А главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заверил главу Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генерала Марка Мили, что российские обвинения о "планах" Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией.

Между тем, существуют реальные риски применения "грязной бомбы" Россией, а предшествующие "вбросы" российских пропагандистов могут быть информационной подготовкой к этому преступлению. Ранее Путин и его окружение неоднократно угрожали применить против Украины тактическое ядерное оружие; их ядерный шантаж вышел на новый уровень эскалации" после очередных поражений военных РФ на поле боя.

Переговоры с Россией

Украина отказалась вести дипломатические переговоры с агрессором, пока у власти находится Владимир Путин. Такое решение приняли на заседании СНБО, а 4 октября президент Владимир Зеленский ввел его в действие.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, ракетный террор Украины 10 октября — это попытка склонить нашу страну к переговорам.

Позже Зеленский рассказал, что за восемь дней Россия разрушила 30% электростанций в стране. После такого военного преступления для возможности переговоров с режимом Путина "не осталось места". 22 октября Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией. По словам президента, когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года, тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить.

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