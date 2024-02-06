Все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут пройти год службы, включая тех, кто проживает за границей.

Латвия вновь ввела обязательный призыв в армию, чтобы сдержать Россию от вторжения в Европу. Об этом сообщил The Telegraph министр иностранных дел страны Кришьянис Кариньш.

По его словам, обязательная служба вступила в силу в начале января, всего за несколько недель до двухлетней годовщины вторжения России в Украину. "Мы повторно внесли проект. Мы используем это, чтобы увеличить размер нашего активного и готового резерва", – заявил он.

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Как пишет издание, все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут пройти год службы, включая тех, кто проживает за границей. Те, кто отказывается служить, могут быть оштрафованы или заключены в тюрьму, хотя будут применяться некоторые исключения, особенно для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, одиноких родителей и двойных граждан, которые уже служили за границей.

"Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы четко видели, что направление Европы является запрещенным", – сказал глава МИД Латвии.

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Раньше Кришьянис Кариньш во время выступления в латвийском Сейме назвал российскую агрессию против Украины "империалистической войной". По его словам, более широкой целью этой войны является "изменение международного порядка, основанного на верховенстве закона, и замена его на власть брутальной силы".

Чиновник добавил, что Россию можно сдержать от нападения на другую страну в будущем. "Это не неизбежно, что будет большая война в Европе, а в наших силах ее остановить, работая, конечно, над укреплением своей безопасности вместе с нашими западными союзниками", – пояснил латвийский министр иностранных дел, подчеркнув, что Латвия и ее союзники должны помогать Украине одержать победу в развязанной Россией войне.

Кроме того, министры обороны стран Балтии утвердили концепцию строительства новой линии обороны на границах и подписали соответствующее соглашение. Глава МО Эстонии Ханно Певкур сказал, что целью этих сооружений является предотвращение военного конфликта в регионе. Также на границах будет создана сеть бункеров, опорных пунктов и распределительных линий. Концепция оборонительных сооружений основана на решениях, принятых на саммите НАТО в Мадриде – союзникам поручили быть готовы к защите территории "с первого метра".

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