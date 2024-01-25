Он подчеркнул, что Латвия и ее союзники должны помогать Украине одержать победу в войне, развязанной Россией.

Большая война в Европе не является неизбежной. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш во время выступления в латвийском Сейме.

Как пишет Delfi, латвийский министр назвал российскую агрессию против Украины "империалистической войной". По его словам, более широкой целью этой войны является "изменение международного порядка, основанного на верховенстве закона, и замена его на власть брутальной силы".

"Россия пытается всеми способами в своей пропаганде рассказывать и нам в Латвии, и остальном Западном мире, что мы расколоты, что мы беспомощны, что война идет вперед, что Россия ее выиграет, и в сопротивлении нет смысла. И я вам скажу – это ложь, это чушь и глупость", – подчеркнул Кариньш.

Чиновник добавил, что Россию можно сдержать от нападения на другую страну в будущем.

"Это не неизбежно, что будет большая война в Европе, а в наших силах ее приостановить, работая, конечно, над укреплением своей безопасности вместе с нашими западными союзниками", – объяснил латвийский министр иностранных дел, подчеркнув, что Латвия и ее союзники должны помогать Украине одержать победу в развязанной Россией войне.

Угроза войны в Европе: последние новости

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Евросоюзу стоит готовиться к войне без помощи Соединенных Штатов Америки. Он также выступил с предложением о создании собственного атомного щита. По словам Вебера, Европа должна быть в состоянии стоять на своем в плане внешней политики и быть в состоянии защитить себя самостоятельно, независимо от того, кого выберут президентом США.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал НАТО готовиться к возможному российскому вторжению. Чиновник также раскритиковал Евросоюз за "логику запоздалых действий" и призвал как можно быстрее помочь Украине с боеприпасами и средствами ПВО.

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