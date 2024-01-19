Такое решение приняли на случай нападения со стороны РФ или Беларуси.

Эстония, Латвия и Литва построят противомобильные оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусией. Об этом сообщает эстонское Министерство обороны.

Министры обороны стран Балтии во время сегодняшней встречи утвердили концепцию строительства и подписали соответствующее соглашение. Глава МО Эстонии Ханно Певкур сказал, что целью этих сооружение является предотвращение военного конфликта в регионе. Также на границах будет создана сеть бункеров, опорных пунктов и распределительных линий.

"Строительство противомобильных оборонительных сооружений - это тщательно продуманный и взвешенный проект, необходимость которого вытекает из нынешней ситуации в сфере безопасности. Война России в Украине показала, что помимо техники, боеприпасов и живой силы для защиты Эстонии с первого метра необходимы и физические оборонительные сооружения на границе", - сказал он.

Отмечается, что концепция оборонительных сооружений основана на решениях, принятых на саммите НАТО в Мадриде - союзникам поручили быть готовы к защите территории "с первого метра".

"Концепция сочетает меры по предотвращению и обеспечению безопасности на местности. Элементы на местности поддерживают действия обороняющихся подразделений на опорных пунктах, чтобы при необходимости остановить войска агрессора. Элементы размещаются на местности с учетом результатов анализа намерений противника, окружающей обстановки и плана обороны", - говорится в сообщении.

Министры обороны подписали письмо о желании использовать реактивные системы залпового огня HIMARS, а также обсудили вопросы, связанные с поддержкой Украины, развитием потенциала и летним саммитом НАТО.

Обновлено в 18:40: Как пишет эстонское издание Postimees, речь идет о строительстве линии обороны из 600 бункеров. Большую часть из них построят в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, но некоторые будут расположены у Чудского озера.

Один бункер размером 30-35 квадратных метров рассчитан на 10 человек, он должен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм.

Угроза войны с НАТО: последние новости

Как известно, страны Балтии с первого дня полномасштабной войны активно поддерживают Украину. Неоднократно звучали заявления, что РФ может не остановиться на Украине и расширить свою агрессию на соседние страны.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сказал, что странам Альянса нужно готовиться к войне с Россией. С аналогичным заявлением выступили ранее в Швеции.

Министр обороны Германии Борис Писториус также считает, что война с Россией возможна. По его словам, это может произойти уже через пять-восемь лет.

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