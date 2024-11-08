В частности принц рассказал о заболеваниях раком своих самых близких людей - отца и жены.

Принц Уильям сообщил, что прошлый год был, пожалуй, "самым тяжелым" в его жизни, после того, как у его отца, короля Великобритании Чарльза и жены Кейт Миддлтон диагностировали рак, пишет Reuters.

Во время своего выступления перед британскими журналистами в рамках визита в Южную Африку он рассказал, как справляется с жизненными трудностями, совмещая свои королевские обязанности с семейной жизнью.

Когда у него спросили, как прошел его 2024 год, он ответил:

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"Честно? Он был ужасным. Наверное, это был самый трудный год в моей жизни. Пытаться справиться со всем этим и держать все на должном уровне было очень сложно".

В издании напомнили, что Чарльз лечится от рака, который диагностировали в феврале, несмотря на то, что недавно он посетил Австралию и Самоа. В свою очередь 42-летняя Кейт в этом году прошла профилактическую химиотерапию от рака, а ранее говорила, что этот год является "невероятно тяжелым" для ее семьи.

"Я так горжусь своей женой, я горжусь своим отцом, за то, что они справились с тем, что они сделали. Но с личной семейной точки зрения, это было жестоко", - отметил Уильям.

В Reuters добавили, что принц провел свою ежегодную церемонию награждения многомиллионной премии Earthshot в Южной Африке, однако поехал туда без Кейт, ведь она до сих пор восстанавливается после лечения. По его словам, принцесса чувствует себя "очень хорошо".

"Для меня и моей платформы очень важно, что я делаю что-то во благо. Что я помогаю людям и делаю то, что действительно имеет смысл. Мне нравится моя работа, и мне нравится, что я нахожу время для своей семьи", - подчеркнул Уильям.

Королевская семья - последние новости

Ранее стало известно, какое свидание больше всего нравится Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Как оказалось, королевская чета любит посещать кладовые аукционистов Dreweatts, которые находятся недалеко от их виндзорского дома.

Также недавно принц Уильям впервые показал архивные кадры своей мамы - принцессы Уэльской Дианы. Такие фото были сделаны в 1993 году, когда Диана вместе со своими сыновьями посетила благотворительную организацию The Passage, занимающуюся помощью британцам, у которых нет жилья.

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