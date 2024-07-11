Это связано с тем, что королевская семья не посетила женский чемпионат по футболу.

Принц Уильям может получить потенциальную бурю сексизма, если посетит футбольный финал в Германии в воскресенье, ведь в 2023 году королевская семья не присутствовала на женской игре в 2023 году, пишет Newsweek.

Известно, что мужская сборная Англии по футболу одержала полуфинальную победу на Евро-2024 против сборной Нидерландов со счетом 2:1, поэтому теперь в финале Англия будет играть против Испании.

В издании добавляют, что Англия никогда не выигрывала мужские Евро, а принц Уильям является президентом Футбольной ассоциации и присутствовал на матче группового этапа и четвертьфинальной игре турнира. Поэтому, скорее всего, как футбольный болельщик, принц хотел бы присутствовать на финале лично, а его президентство в Футбольной ассоциации добавило бы профессиональную причину для присутствия члена королевской семьи.

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"Кенсингтонский дворец еще не подтвердил присутствие Уильяма на финале, но если бы он занял место на Олимпиаштадионе в Берлине, это, вероятно, вызвало бы негативную реакцию после того, как в 2023 году он заслужил критику за то, что не поехал в Австралию, когда женская сборная Англии обеспечила себе место в финале Чемпионата мира по футболу среди женщин (также против Испании). Команда проиграла ту игру со счетом 1:0", - добавляют в материале.

Журналисты отметили, что в августе прошлого года Уильям публично поддержал женскую команду, которую в Англии назвали "Львицами", однако его отсутствие на стадионе во время игры в Сиднее было подчеркнуто присутствием королевы Испании Летиции.

Тогда причину отсутствия принца не назвали, однако когда Кенсингтонский дворец опубликовал видеообращение Уильяма и принцессы Шарлотты, которые пожелали удачи команде, телеведущий Пирс Морган был среди тех, кто раскритиковал решение принца не ехать. В своем X он написал:

"С уважением, YRH [Ваше Королевское Высочество], вы должны были сесть на самолет. Смешно, что королева Испании посещает финал Чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать сборную своей страны, а вас там не будет, несмотря на то, что вы являетесь президентом ФА".

В то же время бывшый вратарь женской сборной Англии по футболу Полина Коуп была разочарована таким решением принца и заявила, если бы это была мужская игра, то Уильям присутствовал бы.

"Я не буду иметь никаких плохих слов в адрес королевской семьи. Однако, это должно было быть записано в его [Уильяма] дневнике с первого дня после того, как мы выиграли Евро и прошли квалификацию на чемпионат мира. Давайте будем честными, если бы это был мужской чемпионат мира, они все были бы здесь", - подчеркнула она.

В издании подчеркнули, что не исключено того варианта, что Уильям может пропустить финальный матч Евро, поэтому присутствие нового премьер-министра страны Кира Стармера как главного болельщика сборной станет дипломатическим оправданием отсутствия принца.

Королевская семья - последние новости

Как писал УНИАН, в июне принцесса Уэльская впервые появилась на публике после того, как было объявлено, что она болеет раком. Во время торжественной церемонии она была одета в белое платье с морскими деталями, улыбалась и разговаривала со своими детьми.

Также сообщалось, что принц Гарри официально сменил страну проживания. По его словам, теперь он стал резидентом Соединенных Штатов Америки.

"Это официальное признание подчеркивает растущее отчуждение принца от Британии после того, как он и Меган отошли от королевских обязанностей ради прибыльных медиа-сделок в Америке. С тех пор Гарри неоднократно критиковал королевскую семью, в частности обвинения в бессознательном расизме, которые вошли в сериал Netflix и автобиографии принца", - прокомментировали в издании The Washington Times.

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