Известно, что принцесса очень интересуется искусством.

Принц Уильям и принцесса Кейт удивили всех, когда отправились на свидание в неожиданное место. В частности в октябре 2023 года они посетили кладовые аукционистов Dreweatts, которые находятся недалеко от их виндзорского дома, коттеджа Аделаида, пишет Mirror.

Издание Daily Mail сообщило, что супруги были "очень заинтересованы" некоторыми предметами, которые им удалось увидеть. Они осматривали необычную коллекцию, которую собрал покойный декоратор и антиквар Роберт Ким, которого король Чарльз взял на работу в 2000 году для ремонта Хайгроув и Кларенс-хауса.

"Все были в восторге, чтобы увидеть их. Это было начало очень большого приема с шампанским, который аукционисты всегда устраивают перед серьезным свиданием", - рассказал источник Daily Mail.

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В Mirror напомнили, что принцесса очень интересуется искусством, историю которого изучала в университете. По словам одного из экспертов, она любит тайно посещать музеи и галереи, используя специальную схему, чтобы остаться незамеченной. В частности королевская писательница Тина Браун отметила, что принцесса выезжает задолго до 8 утра, чтобы опередить журналистов, чтобы они не успели ее сфотографировать.

Браун в своей книге "The Palace Papers" пишет, что Кейт делает это для того, чтобы "подпитывать свою внутреннюю жизнь", а также для того, чтобы иметь возможность свободно выходить на улицу и заниматься тем, что ей нравится.

"Хотя этот трюк срабатывает в большинстве случаев, однажды королевская особа была замечена на выставке Дэвида Хокни в Королевской академии удивленным поклонником. Как сообщается, Кейт призналась: "Я скучаю по своей истории искусства. Это то, что я делаю, чтобы отвлечься"", - говорится в материале.

В Mirror подчеркнули, что Кейт не просто является поклонницей искусства, но и сама является художницей. Кроме того, что она фотограф, принцесса очень любит рисовать.

"На обложке орденской грамоты талантливая королевская особа нарисовала церковь Святого Марка, где проходила церемония, на обложке орденской грамоты", - напомнили в издании.

Королевская семья Великобритании - последние новости

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Также королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал о любимом блюде покойной королевы. По его словам, таким блюдом был простой сэндвич.

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