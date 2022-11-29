Это якобы может помешать передаче гуманитарной помощи Украине.

США пока не считают полезным официальное определение России как государства-спонсора терроризма.

По словам посла США в НАТО Джулианн Смит, в Вашингтоне считают такое признание контрпродуктивным, пишет "Голос Америки".

"Думаю, вы слышали комментарии президента Байдена и других в администрации. Ощущения в Вашингтоне таковы, что это сейчас не нужно, и, на самом деле, может быть контрпродуктивно в том плане, что это может навредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине, или вывозить определенное количество зерна из Украины", – сказала Смит.

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Посол отметила, что США работают над введением дополнительных санкций и экспортных ограничений в отношении РФ.

Признание России спонсором терроризма

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой впервые признала российский режим террористическим.

Позже режим в Российской Федерации признали террористическим парламенты ряда стран, в частности, Чехии, Эстонии и Польши. Парламент Нидерландов и Европарламент признали Россию государством-спонсором терроризма. Аналогичное решение предлагали принять Конгресс США.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала РФ страной-террористкой и призвала создать специальный международный трибунал.

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