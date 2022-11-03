Резолюцию поддержали 12 из 14 депутатов Комитета по иностранным делам Палаты депутатов парламента

Чешские депутаты признали политический режим Российской Федерации террористическим. Соответствующую резолюцию поддержали 12 из 14 депутатов.

По данным издания Ceske Noviny, решение принял Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии.

"Комитет по иностранным делам определяет нынешний российский режим как террористический в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в резолюции.

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Кроме того, в документе осуждается война в Украине и особенно удары по гражданскому населению, гражданским объектам и ключевой инфраструктуре.

"Обстрелы и размещение военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции является угрозой для мирного населения не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применить ядерное оружие, а также ложные и безосновательные обвинения Украины в планировании использования оружия массового уничтожения являются опасной эскалацией напряженности и угрозой европейской безопасности", - подчеркнули депутаты.

Также нижняя палата парламента Чехии отказалась признать результаты "референдумов" о присоединении к России оккупированных территорий Украины.

Аналогичные резолюции ранее приняли страны Балтии и Польша.

Россия - страна-спонсор терроризма

15 сентября в Сенате США представили проект закона о признании Российской Федерации страной-спонсором терроризма.

Кроме того, в конце сентября международная рабочая группа по санкциям разработала документ "Дело о признание Российской Федерации государством-спонсором терроризма", в котром объясняется необходимость внесения РФ в список стран со статусом SST.

9 октября в Конгресс США внесли законопроекты о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма.

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