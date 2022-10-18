Документ поддержали 88 эстонских депутатов.

Во вторник, 18 октября 2022 года, парламент Эстонии одобрил резолюцию, в которой осуждает попытку РФ аннексировать оккупированные украинские территории и объявляет российский режим террористическим.

Об этом сообщает посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"Исторический день. Только что парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление "Осуждение аннексии территории Украины и объявление российского режима террористическим". Спасибо нашим эстонским друзьям", – заявила посол.

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Как отмечает издание ERR, документ поддержали 88 эстонских депутатов. Голосов "против" или "воздержался" не было.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а РФ государством-спонсором терроризма, действиям которой нужно сообща дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество одобрить аналогичные декларации", – говорится в проекте документа.

В то же время этой резолюцией Рийгикогу поддерживает расследования, начатые Международным судом ООН и Международным уголовным судом относительно преступлений, совершенных во время войны против Украины. Эстония призывает к созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в совершении агрессии.

Кроме того, парламент Эстонии этим документом поддержал требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены ЕС проявить единство в вопросе экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси.

Вдобавок к этому, Рийгикогу призывает западных партнеров существенно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине, а также поддержать ее послевоенное восстановление.

"Эстония всеми возможными способами поддерживает народ, государство и армию Украины в борьбе с агрессором и верит в победу Украины, ведь только это восстановит мир в Европе", – отмечают в резолюции.

При этом сообщается, что в проект резолюции не вошли пять более радикальных предложений от крайней правой партии EKRE. В частности, политическая сила призвала страны ЕС и НАТО отозвать из России послов и закрыть все дипломатические представительства там, кроме посольств, не давать политического убежища гражданам России и высылать тех, кто бежал от мобилизации.

Признание России страной-террористом: ключевые решения

13 октября 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой признала российский режим террористическим. Кроме этого, впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно предоставить оружие определенной стране.

Накануне этого решения Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, несмотря на попытки России заблокировать этот процесс. 143 страны из 193 проголосовали "за", 5 – "против" (Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия), а еще 35 – "воздержались".

Кроме того, 9 октября в Конгресс США внесли законопроекты о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма. По словам старшего советника Конгресса Пола Массаро, в верхнюю палату парламента США внесли сразу два таких законопроекта: от сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия).

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