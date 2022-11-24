Накануне аналогичное решение принял Европарламент.

Палата представителей парламента Нидерландов признала РФ государством-спонсором терроризма из-за военных действий в Украине.

Издание trouw.nl отмечает, что это решение соответствует курсу Палаты представителей.

Подавляющее большинство партий поддерживает политику правительства по максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной сферах.

Видео дня

Признание России государством-террористом

Как сообщал УНИАН, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Также, впервые в истории, ПАСЕ заявила о необходимости поставки оружия стране.

18 октября парламент Эстонии признал правящий режим в Российской Федерации террористическим. Эстония также призывает к созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в совершении агрессии.

26 октября Сенат Польши признал власти РФ террористическим режимом. За резолюцию проголосовали все присутствующие сенаторы. В резолюции также содержится призыв к международному сообществу поддержать Международный уголовный суд в расследовании виновных в преступлениях в Украине.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом. На заседании призвали создать специальный международный трибунал для РФ, который позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. В резолюции отмечается, что захватчики в Украине осуществляют "невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру", в результате чего погибли тысячи человек. Кроме того, противник осуществляет зверства - пытки, сексуальное насилие, казни без следствия и суда, похищения.

Вас также могут заинтересовать новости: