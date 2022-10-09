Также внесли законопроект о признании действий России в Украине геноцидом.

В воскресенье, 9 октября, в Конгресс США внесли законопроекты о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро в Twitter.

По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли сразу два таких законопроекта: от сенатора Линдси Грэм (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия).

Видео дня

Кроме того, в Конгресс внесли законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий России в Украине геноцидом.

Россия - страна-спонсор терроризма

Как сообщал УНИАН, Украина требует от Вашингтона признать Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма.

7 сентября президент США Джо Байден заявил, что его администрация не планирует внесение России в список государств-спонсоров терроризма. Представители Белого Дома не считают эту меру наиболее эффективным способом привлечь Россию к ответственности, и что такой шаг может помешать доставке гуманитарной помощи в Украину.

15 сентября в Сенате США представили законопроект о признании России страной-спонсором терроризма.

В конце сентября международная рабочая группа по санкциям против России разработала пятый документ на тему "Дело о признание Российской Федерации государством-спонсором терроризма". В нем объясняется суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна – спонсор терроризма" (State Sponsor of Terrorism, SST), а также необходимость внесения России в список стран со статусом SST, а также оценены последствия официального признания России государством-спонсором терроризма и для самой России, и для США или Канады.

Вас также могут заинтересовать новости: