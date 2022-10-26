За резолюцию проголосовали все присутствующие сенаторы.

Сенат Польши принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом.

Об этом сообщает Польское агентство прессы.

За резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом проголосовали все присутствующие сенаторы.

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В резолюции Сенат напоминает, что "24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации развязали жестокую войну с Украиной", цель которой – "стереть с карты суверенную страну и уничтожить украинскую нацию".

В резолюции также содержится призыв к международному сообществу поддержать Международный уголовный суд в расследовании виновных в преступлениях в Украине.

"Героическая защита независимости гражданами Украины вызвала восхищение всего свободного мира. Украина сегодня является важнейшим местом, которое защищает демократию и свободу. Российские захватчики терроризируют жителей украинских городов, бомбардируя гражданские объекты: детские сады, школы, театры и жилые массивы. Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей оккупированных территорий. Похищают украинских детей, чтобы воспитать их в режиме янычар. Депортируют, переселяют и отправляют украинских граждан на дальнюю периферию России", – отмечают сенаторы в резолюции.

В документе также акцентируют, что "все эти акты государственного терроризма мы хорошо знаем со страниц истории". Сенаторы напоминают, что "европейцы верили, что им никогда не грозит геноцид и военные преступления, а тем временем Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов".

Сенат Польши подчеркивает, что Россию необходимо победить и лишить возможности ставить под угрозу своих соседей. Они также призывают другие страны признать правительство Российской Федерации террористическим режимом.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на решение Сената Польши.

"Спасибо нашим союзникам", – написал он.

Признание России страной-террористом: ключевые решения

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала российский режим террористическим. Кроме этого, впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно предоставить оружие определенной стране.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций также приняла резолюцию, в которой осудила попытку аннексии Россией территорий в четырех областях Украины.

Похожие решения ранее уже принимали власти ряда стран. Так, сейм Литвы признал Российскую Федерацию террористическим государством в мае. А Сейм Латвии признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм, 11 августа. 18 октября парламент Эстонии также одобрил резолюцию, в которой осуждает попытку РФ аннексировать оккупированные украинские территории и объявляет российский режим террористическим.

Также в начале октября в Конгресс США внесли законопроекты о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма. Впрочем месяцем ранее президент США Джо Байден заявлял, что его администрация не планирует внесение России в список государств-спонсоров терроризма.

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