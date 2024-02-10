Глава Белого дома раскритиковал законодательный орган за неспособность оказать помощь Украине.

Если Конгресс не утвердит новую помощь Украине, последствия могут быть ужасными. Об этом во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил президент США Джо Байден, информирует Bloomberg.

Глава Белого дома считает, что Конгрессу необходимо быстро принять дополнительный пакет финансирования для приоритетов национальной безопасности.

"Неспособность Конгресса Соединенных Штатов поддержать Украину, если это произойдет, близка к преступному бездействию. Это возмутительно", - подчеркнул Байден.

В свою очередь Шольц выразил надежду, что американские законодатели достигнут нужных результатов.

"Надеюсь, Палата представителей поддержит вас и примет необходимое решение по поддержке", - сказал канцлер ФРГ.

Помощь США Украине - последние новости

Накануне Сенат США сделал шаг к выделению финансирования для Украины. Представители верхней палаты Конгресса поддержали рассмотрение пакета финансирования для Украины, Израиля и других приоритетных вопросов нацбезопасности на сумму 95,3 миллиарда долларов.

Законопроект предусматривает 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов на помощь безопасности Израиля, 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газа, на Западном берегу и в Украине и 4,8 миллиарда долларов на поддержку союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе.

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