В Конгрессе США инициировали парламентское расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за массового использования россиянами спутниковой связи Starlink в войне против Украины. Расследование инициировали демократы из Палаты представителей Конгресса, пишет The Washington Post.
Конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо компании SpaceX с требованием объяснить, какие меры там принимают для противодействия незаконному использованию терминалов Starlink на оккупированных Россией территориях Украины. В письме также содержалось предупреждение, что использование россиянами системы Starlink "представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизням украинцев и национальной безопасности США".
"Мы обеспокоены тем, что у вас могут отсутствовать соответствующие предохранители", - говорится в тексте письма, которое эксклюзивно получила The Washington Post.
Издание отмечает, что спутниковая связь Starlink дала украинским войскам существенное преимущество, обеспечив возможность постоянно координировать действия солдат на передовой, управлять дронами и координировать артиллерийские удары. Конгрессмены обеспокоены, что теперь такую же пользу от Starlink могут получить российские захватчики.
Законодатели только начинают свое расследование, но они планируют связаться с Пентагоном и другими компетентными ведомствами.
Россияне используют терминалы Starlink: что известно
Как писал УНИАН, единичные случаи использования россиянами терминалов Starlink на фронте наблюдались давно. Но в последнее время это явление приобрело массовый характер, говорят украинские военные. Терминалы закупают в обход санкций через Дубай.
И компания SpaceX, которой принадлежит система Starlink, и владелец компании Илон Маск категорически отрицают не только прямые продажи спутниковых терминалов россиянам, но и опосредованные - через третьи страны.
Тогда в ГУР указали, что сегодня терминалы Starlink свободно продаются даже в самой России. Их завозят через так называемый "параллельный импорт" - официально разрешенную Кремлем контрабанду.