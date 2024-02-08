Ранее случались единичные случаи использования россиянами систем Starlink.

Российские войска начали массово использовать Starlink на оккупированных территориях Украины, сообщают украинские военные.

"Россия начала покупать Starlink Илона Маска через Дубай с полностью лицензированными аккаунтами", – написал в сети X (ранее – Twitter) пользователь с ником @NHunter007.

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Впоследствии эту информацию начали подтверждать и украинские военные и журналисты. Сообщается, что если раньше использование россиянами Starlink на фронте были единичными, то сейчас это стало "массовым". Россия закупает системы с лицензированными аккаунтами через Дубай.

"Поштучно давно возили, а тут вышла инфа, что начали массово завозить активированные. Работают только в Украине (Донбасс, Крым), но делают подмену GPS положения", - добавил пользователь @NHunter007.

Starlink на фронте: что надо знать

В начале полномасштабного вторжения РФ, компания SpaceX предоставила доступ Украине к спутниковой связи Starlink. Первая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину 28 февраля.

С начала полномасштабной войны Россия использует системы глушения, чтобы заблокировать украинским силам доступ к коммерческим спутникам Starlink. И хотя россияне становятся все более эффективными в уничтожении самых современных вооружений Украины, их попытки перекрыть Украине доступ к спутникам Starlink пока провалились, объяснили эксперты.

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