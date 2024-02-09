В компании Илона Маска утверждают, что Starlink не работает в России и не отправляли туда никакого оборудования.

Компания SpaceX не ведет никаких дел с российским правительством или его военными. Об этом говорится в ответе компании на обвинения в том, что Россия начала покупать Starlink через Дубай с полностью лицензированными аккаунтами, сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что в ответ на электронное письмо SpaceX не предоставила комментария, но поставила ссылку на свое заявление через сообщение на X.

"Starlink не работает в России, то есть сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавал Starlink в России и не отправлял оборудование в места в России. Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов", - говорится в заявлении компании.

SpaceX также заявляет, что не работает в Дубае и не уполномочивает каких-либо посредников или дистрибьюторов продавать Starlink в столице ОАЭ.

"Если SpaceX получает информацию о том, что терминал Starlink используется санкционной или неавторизованной стороной, мы расследуем заявление и принимаем меры для дезактивации терминала, если оно подтвердится", - уверяют в компании.

Использование Starlink россиянами на войне в Украине

На днях в СМИ появилась информация о том, что россияне начали массово использовать Starlink на фронте. Так, по данным украинских военных, РФ начала покупать Starlink через Дубай с полностью лицензированными аккаунтами.

Ранее CNN сообщал, что Илон Маск якобы приказал отключить Starlink, чтобы сорвать украинскую атаку на Крым.

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