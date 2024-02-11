По его словам, SpaceX никогда не продавала РФ терминалы.

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что российские захватнические войска используют на фронте терминалы Starlink.

В микроблоге X (ранее - Twitter) бизнесмен назвал эти сообщения "ложными", заявив, что американское аэрокосмическое частное предприятие SpaceX не продает России эти терминалы.

"В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно," - написал он.

В комментариях у Маска спросили, узнает ли компания, если терминал активирован в России. "Спутники Starlink не будут закрывать связь в России", - ответил миллиардер.

Оккупанты используют Starlink на фронте?

Напомним, в последнее время в сети появились сообщения о том, что захватчики массово используют эти терминалы на оккупированных территориях Украины. Один из пользователей X писал, что Россия покупает их через Дубай.

В украинской разведке подтвердили эту информацию, опубликовав перехват разговора захватчиков. По данным ГУР, терминалы установили в подразделениях российской 83-й отшбр.

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