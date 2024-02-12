В ГУР отмечают, что никто не утверждает, что продажа Starlink идет официально.

Сегодня терминалы Starlink находятся в свободной продаже на территории Российской Федерации. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу заявления американского миллиардера Илона Маска, что ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно.

"Никто не утверждает, что официально идет продажа Starlink россиянам. Но сегодня РФ не только государство-террорист номер один, но и государство-контрабандист номер один", - подчеркнул Юсов.

По его словам, Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, то есть речь идет о контрабанде через третьи страны. "Мы не будем называть конкретные страны – информация требует уточнения", - добавил представитель ГУР Минобороны Украины.

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Он отметил, что Starlink в свободной продаже на территории РФ на открытых онлайн площадках. "Разница лишь в том, что по сравнению с годом назад сейчас использование их в российской армии на линии фронта стало более системным и налаженным. То есть на данные устройства оккупанты делают ставку", - сообщил Юсов. При этом он отметил, что ведется работа по нейтрализации этой угрозы для Украины, но детали не раскрыл.

Россияне используют Starlink

Как сообщал УНИАН, ранее появились сообщения о том, что российские оккупанты массово используют терминалы Starlink на оккупированных территориях Украины. Один из пользователей X писал, что Россия покупает их через Дубай.

В то же время американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает эти терминалы.

Он отметил, что ни один Starlink не был продан России "прямо или косвенно". В комментариях у Маска спросили, узнает ли компания, если терминал активирован в России. Он ответил, что спутники Starlink не будут закрывать связь в России.

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