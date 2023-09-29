Стоимость контракта на разработку Starshield составляет до 70 млн долларов.

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX получила первый контракт от космических сил США. Речь идет о предоставлении специализированной спутниковой связи для военных в рамках новой программы Starshield.

Как сообщает Bloomberg, предполагается использование услуг связи спутников на низкой околоземной орбите. Услугу будут предоставлять с помощью имеющихся спутников сети Starlink, что расширит ее роль в качестве оборонного подрядчика.

Как известно, SpaceX соревнуется с United Launch Alliance за запуск полезной нагрузки для нацбезопасности. В июне этого года компания получила контракт на предоставление спутниковой связи Starlink украинским военным.

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"Однако роль Маска в Украине подверглась критике после того, как в новой биографии появилась информация о том, что в прошлом году он отверг просьбу украинского правительства расширить покрытие Starlink на оккупированный Россией Крым, чтобы помочь в атаке военно-морских беспилотников на российские объекты", - добавляет издание.

Это произошло до того, как Пентагон заключил контракт со SpaceX на предоставление услуг Starlink для Украины. Однако действия Маска и его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным вызывают вопросы у некоторых законодателей относительно надежности как поставщика Пентагона.

"SpaceX является крупным подрядчиком и критически важным отраслевым партнером Министерства обороны, а также получателем миллиардов долларов, выделенных налогоплательщиками. Мы глубоко обеспокоены способностью и готовностью SpaceX прервать свои услуги по прихоти господина Маска и с целью сковать самооборону суверенной страны, фактически защищая российские интересы", - отмечает группа сенаторов-демократов в письме к министру обороны Ллойду Остину.

Годичный контракт SpaceX на разработку Starshield стоимостью до 70 млн долларов был заключен 1 сентября. По словам пресс-секретаря ВВС США Энн Стефанек, он "предусматривает обслуживание Starshield".

Starlink и война в Украине

Как известно, украинские военные почти с первых дней войны использовали спутниковую связь Starlink - первые терминалы были активированы 26 февраля.

Недавно возник громкий скандал, когда Уолтер Айзексон в новой биографии Маска сообщил, что в прошлом году бизнесмен тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на флот РФ. Позже Маск уточнил, что отклонил экстренный запрос Украины на активацию Starlink в Севастополе.

22 сентября в Министерстве обороны США объявили, что заключили контракт со Starlink, чтобы обеспечить украинских военных необходимой инфраструктурой спутниковой связи.

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