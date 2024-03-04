К концу марта тема проблемы на границе больше не будет существовать, заявили в польском МИД.

Польша ведет с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен неформальные переговоры об освобождении страны от части правил "Зеленой сделки".

Как пишет Onet, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире радио ZET. Исключение для Польши могут сделать как для большого сельскохозяйственного рынка, который находится ближе всего к Украине.

По словам Шейна, оно будет касаться как "Зеленой сделки", так и "наплыва продукции, которая приведет к постоянным сбоям на рынке одной или большинства стран".

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"Если нам удастся согласовать требования Польши в ЕС, как мы успешно согласовали меры ЕС, они станут общей позицией Союза. Я также хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра Туска, что если это займет слишком много времени, мы внесем изменения, введем пограничные блокады, дамбы и пошлины в одностороннем порядке", - сказал он.

По его словам, во время консультаций с украинской стороной 28 марта "тема проблемы на границе больше не будет существовать".

Протесты на границе с Польшей: последние новости

Днем в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что польские фермеры блокируют шесть направлений на границе с Украиной, в очереди стояли более 2 тысяч грузовых транспортных средств.

В конце февраля польский премьер Дональд Туск заявил, что они ведут с Киевом переговоры о временном закрытии границы и прекращении двусторонней торговли. Торговый представитель Украины Тарас Качка опроверг это.

Также ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что членство Украины в Евросоюзе должно будет проходить на условиях, которые "будут защищать рынки европейских стран".

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