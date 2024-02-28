Представитель утверждает, что предложения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по деблокаде границы являются важными для того, чтобы построить взаимопонимание.

Представители Украины и Польши 28 февраля, провели переговоры о разблокировании границы, во время которых опция прекращения торговли не упоминалась. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.

Он встретился с министром развития и технологий Польши Кшиштофом Гетьманом и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским. Переговоры продолжались 4 часа.

"Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это непросто, но возможно", - рассказал Качка.

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Представитель утверждает, что предложения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по деблокаде границы являются важными для того, чтобы построить взаимопонимание.

"За все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск - это было бы очень болезненным решением для наших экономик", - рассказал он.

Качка считает, что прекращение торговли, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов, даже в день - это "слишком болезненно, и это не говоря о транзите".

"Пока без деталей, но конструктивное решение возможно. Поэтому всех призываю полностью и внимательно прочитать заявление Дональда Туска - со всеми элементами риторики и пунктуации. Новостные заголовки могут ввести в заблуждение. В эту минуту как никогда - будем сохранять спокойствие и упорно работаем", - добавил он.

Заявление Туска о возможном закрытии границы

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что границу с Украиной на время могут полностью закрыть, прекратив двустороннюю торговлю.

Он утверждает, что это "временное и болезненное для обеих сторон решение", но он готов на "тяжелые решения". По его словам, сейчас идет консультация с Киевом, чтобы не было "дополнительного напряжения".

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