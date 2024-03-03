По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, наибольшие очереди сейчас фиксируются на пунктах пропуска "Краковец" и "Ягодин".

Польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Блокирование движения для грузовых средств продолжается польскими фермерами. Это шесть направлений. По состоянию на утро в целом в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств", - сказал Демченко.

Он также добавил, что самые большие очереди сейчас фиксируются на пунктах пропуска "Краковец" и "Ягодин". На "Шегини" ситуация остается неизменной - протестующие продолжают блокировать грузовики на въезд и выезд из Польши. Единственное исключение - грузовики, которые везут гуманитарную помощь Украине.

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"Напомню о том, что "Ягодин" - это крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Но сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину. За прошедшие сутки таких было около 70. Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", - отметил Демченко.

Кроме того, он добавил, что протестующие блокируют движение только для грузовых транспортных средств: "К счастью, протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта - это в том числе и легковые автомобили и автобусы обычных граждан. Движение свободно в обоих направлениях, как на выезд из Украины, так и из Польши".

Ситуация на границе с Польшей: что надо знать

Уже несколько месяцев продолжается блокирование ряда пропускных пунктов на границе между Украиной и Польшей польскими фермерами и перевозчиками. Из-за этого, там образовались очереди из автотранспорта.

Не обошлось и без провокаций - были случаи, когда неизвестные люди с польской стороны высыпали на землю украинское зерно и другую аграрную продукцию.На это отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что для решения ситуации с высыпанием на землю украинского зерна нужно желание польских властей и правоохранительных органов.

По информации нардепа Ярослава Железняка, в результате блокирования границы, бюджет Украины недополучил 8 млрд грн. Эти деньги должны были пойти на финансирование украинской армии.

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