"Трудовые" лагеря в КНР: Штаты ввели санкции против китайских чиновников за преследование уйгуров
США внесли в санкционный список четырех чиновников КНР, причастных к преследованиям уйгуров.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Ограничения введены в рамках акта Магнитского и предусматривают замораживание активов чиновников на территории США, запрет на деловые контакты и визовые ограничения.
Закон о санкциях за притеснения уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР президент США Дональд Трамп подписал в июне этого года.
Среди нарушений прав человека Вашингтон указывает перемещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают к тяжелому труду, чтобы искоренить национальную идентичность.
Как сообщал УНИАН, Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий экономические санкции для банков, которые сотрудничают с чиновниками Китая и самих чиновников, причастных к голосованию за закон о национальной безопасности Гонконга. Он ограничивает автономию региона.
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