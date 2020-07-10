"Трудовые" лагеря в КНР: Штаты ввели санкции против китайских чиновников за преследование уйгуров

Уйгуров помещают в специальные лагеря, где подвергают идеологической обработке и принуждают к тяжелому труду, чтобы искоренить национальную идентичность.

США внесли в санкционный список четырех чиновников КНР, причастных к преследованиям уйгуров.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Ограничения введены в рамках акта Магнитского и предусматривают замораживание активов чиновников на территории США, запрет на деловые контакты и визовые ограничения.

Закон о санкциях за притеснения уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР президент США Дональд Трамп подписал в июне этого года.

Среди нарушений прав человека Вашингтон указывает перемещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают к тяжелому труду, чтобы искоренить национальную идентичность.

Как сообщал УНИАН, Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий экономические санкции для банков, которые сотрудничают с чиновниками Китая и самих чиновников, причастных к голосованию за закон о национальной безопасности Гонконга. Он ограничивает автономию региона.

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