В Фонде выразили "глубокую обеспокоенность" массовыми увольнениями из-за движения к ИИ.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о "глубокой обеспокоенности" массовыми увольнениями из-за движения к генеративному искусственному интеллекту (ИИ), и призвал правительства делать больше для защиты своих экономик. Об этом сообщает Financial Times.

В частности, в Фонде считают, что страны должны принять такие меры, как улучшение страхования на случай безработицы, предупреждая, что, в отличие от прошлых революционных технологий, ИИ может привести к потере рабочих мест в высококвалифицированных профессиях.

При этом в МВФ заявляют, что хотя генеративный искусственный интеллект имеет огромный потенциал для стимулирования роста производительности и улучшения предоставления государственных услуг, в Фонде говорят о "глубокой обеспокоенности по поводу массовых срывов труда и роста неравенства".

Видео дня

"Мы хотим, чтобы люди могли шире использовать потенциал, который содержит эта технология, и мы хотим, чтобы для людей были созданы возможности", - сказала Эра Дабла-Норрис, заместитель директора департамента финансовых вопросов МВФ.

В Фонде рекомендуют правительствам отказаться от специальных налогов на ИИ, которые были предложены как средство повышения доходов для покрытия негативных последствий искусственного интеллекта, утверждая, что они могут препятствовать росту производительности. Вместо этого МВФ предложил повысить налоги на прирост капитала и прибыль, сборы, которые снизились за последние десятилетия, а также налоги на прибыль компаний, чтобы помочь компенсировать рост неравенства в доходах.

"МВФ заявил, что учитывая неопределенность в отношении будущего искусственного интеллекта, правительства должны применить "гибкий" подход, который подготовит их к "очень разрушительным сценариям", - добавляет издание.

Искусственный интеллект - последние новости

Искусственный интеллект может стать "спасательным кругом" для борьбы с лесными пожарами. Использование ИИ для этого может стать возможным уже в ближайшие годы.

Также УНИАН сообщал, что искусственный интеллект может диагностировать остеоартрит гораздо раньше, чем рентген. Лекарства от остеоартрита нет, но при раннем выявлении применяют профилактику, которая замедляет прогрессирование болезни.

Вас также могут заинтересовать новости: