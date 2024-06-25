Беспилотные машины намного реже попадают в аварии, чем машины под управлением живого водителя.

Искусственный интеллект является более безопасным водителем, нежели человек, и в целом гораздо реже попадает в аварии по своей вине. Но в некоторых специфических ситуациях ИИ допускает нелепые ошибки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

Ученые из Университета Центральной Флориды (США) проанализировали большой массив статистических данных о ДТП в штате Калифорния за 2016 – 2022 годы. Выборка включала 2100 беспилотных автомобилей и более 35 тысяч машин под управлением человека.

Изучив известные обстоятельства аварий (дорожная ситуация, погода и т.п.), исследователи выяснили, что в большинстве сценариев беспилотные машины безопаснее управляемых людьми. Этому способствуют лучшие способности выявлять опасности, уклоняться от них, корректно управлять машиной и в целом более рационально принимать решения.

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Однако не все так просто, к сожалению. Собранная статистика показала, что ИИ отлично справляется с рутинными ситуациями, например ездой в одной полосе со стабильной скоростью в нормальной дорожной обстановке. Но в более сложной обстановке у искусственного интеллекта могут случаться глупые ошибки.

Например, в условиях низкой освещенности ИИ попадал в аварии в пять раз чаще, чем водитель-человек. Также ИИ в два раза чаще человека попадает в аварии, когда совершает поворот.

По мнению авторов исследования, это связано с недостатком у ИИ "водительского опыта" и понимания опасностей езды при сложных сценариях.

"Для повышения безопасности беспилотных автомобилей при езде на рассвете и в сумерках или при совершении поворотов необходим целостный подход, включающий внедрение передовых датчиков, надежных алгоритмов и продуманный дизайн", — заявили исследователи.

Вместе с тем авторы добавляют, что результаты их работы основаны на ограниченном наборе данных, поскольку беспилотных автомобилей и статистики по ним все еще крайне мало.

Другие интересные новости на тему искусственного интеллекта

Как писал УНИАН, в США создают беспилотные истребители с искусственным интеллектом для воздушных боев. По словам разработчиков, уже через 1-2 года искусственный интеллект может взять на себя пилотирование самолета.

Также мы рассказывали, что в Китае начнут выпускать секс-кукол нового поколения со встроенным искусственным интеллектом. По задумке, это поможет кукле формировать "эмоциональную связь" с человеком. Секс-боты нового поколения в мужском и женском вариантах уже вскоре появятся на полках магазинов.

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