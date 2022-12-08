По его словам, для Китая распространение ядерного оружия - это реальная катастрофа

Экс-глава МИД, дипломат Павел Климкин заявил, что Китай чувствительно относится к ядерному оружию.

В эфире телеканала "Эспрессо" он пояснил, что для Китая использование такого оружия является катастрофой.

"Си Цзиньпин не сможет влиять на Путина только если случится коллапс в окружении Путина, или в российской армии. Китай чувствительно относится к ядерному оружию. Для Китая использование ядерного оружия является катастрофой. Поскольку Япония, Корея, Тайвань, Индонезия, Вьетнам имеют деньги и технологические возможности. Они станут ядерными за последующие годы. Для Китая распространение ядерного оружия - это реальная катастрофа", - сказал Климкин.

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По оценке эксперта, Китаю не нравится, что Путин постоянно запугивает мир ядерным оружием и использую для нагнетания свою пропаганду. Он добавил, что китайцы также поняли, что такое оружие российского производства.

"Китаю также не нравится то, что делает Путин. Путин обещал ему легкую прогулку в форме специальной военной операции. А теперь китайцы видят, что у них значительная часть российского оружия, значительная часть офицеров и генералов, которые учились в российских академиях, и 70% российского оружия было у Китая. Сейчас китайцы хотят за несколько лет довести это количество до 20%", - подытожил Климкин.

Угрозы ядерным оружием со стороны РФ

7 декабря Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой.

В Госдепартаменте назвали новые "ядерные" угрозы Путина "пустопорожними".

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж заявил, что Шольц, Макрон, премьер-министр Великобритании и Си Цзиньпин уже предупредили Путина о последствиях использования ядерного оружия.

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