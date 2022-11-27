За последние семь дней было зафиксировано девять рейсов Ан-124 "Руслан" в Китай.

Россия начала активно что-то доставлять из Китая тяжелыми транспортными самолетами Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр". При этом, пилоты не всегда включают транспондер, что затрудняет отслеживание рейсов.

Сервисы отслеживания полетов зафиксировали около десяти рейсов за последнюю неделю, сообщает украинский военный портал Defense Express.

На подозрительную активность обратили внимание и в Китае. Местные опубликовали видео дополнив объяснением, что самолет якобы прибыл за "военной помощью". В нее вошли экипировка, бронежилеты, шлемы, одежда и тому подобное.

Видео дня

Отмечается, что за последние семь дней было зафиксировано девять рейсов Ан-124 "Руслан" в Китай и лишь три в обратном направлении, что прямо говорит об выключен транспондер во время осуществления части полетов.

Стандартный рейс выполняется по маршруту Москва-Новосибирск-Чжэнчжоу-Новосибирск-Москва. Однажды конечным пунктом был Урумчи. Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром, а также мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco. Урумчи также является производственной площадкой для целого ряда промышленных гигантов.

"Стоит отметить, что найденные рейсы-это точно не все, которые РФ осуществила в Китай с аналогичной целью. А лишь то, что попало в сервисы мониторинга полета гражданских самолетов. И об активности военной транспортной авиации РФ по аналогичным маршрутам возможно только догадываться", - добавили в издании.

Война в Украине: роль Китая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще в августе заявил, что Китай сохраняет нейтралитет. При этом МИД Китая сообщил, что Пекин будет поддерживать РФ и планирует усиливать сотрудничество.

СМИ писали, что США после вмешательства Китая запретили Польше передать Украине советские Миг-29 в обмен на обещание Пекина "обезвредить ядерную угрозу Путина".

В начале ноября эксперты заявляли, что Китай раздражен и может оставить Россию без поддержки.