Предыдущие учения в знак протеста против визита на остров делегации США планово закончились накануне.

Китай объявил о новых военных учениях в воздушном пространстве и акватории вокруг Тайваня.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ходе объявленных учений будут отрабатывать противолодочные и штурмовые операции в море, сообщило китайское военное командование. Их продолжительность и точное место пока неизвестны.

Завершившиеся 7 августа военные учения Китая проводились в знак протеста против визита на Тайвань спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в составе американской делегации.

Во время учений китайские военные корабли, истребители и беспилотники маневрировали вокруг острова и даже ненадолго пересекли неофициальную границу с Тайванем. Также Китай заявил о "нанесения точечных ударов" по Тайваньском проливе, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".

В ответ Тайвань обвинил Китай в "имитации нападения" на остров. Министерство обороны Тайваня заявило, что направило самолеты и суда, чтобы отреагировать "соответствующим образом".

Напомним, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР начала военные учения возле берегов частично признанного государства. Тайвань назвал их имитацией нападения.

Китай также разорвал диалог с США в военной и климатической сферах. А против Пелоси и ее ближайших родственников в Поднебесной ввели санкции.

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