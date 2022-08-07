В КНР назвали серединную линию разграничения "воображаемой" и юридически незакрепленной.

В Китае сообщили, что собираются проводить "регулярные" военные учение возле берегов Тайваня. А серединную линию разграничения между КНР и островом назвали "воображаемой" и юридически незакрепленной.

Соответствующие заявления прозвучали на государственном телевидении Китая, а значит — это официальная позиция властей.

В проливе между Тайванем и материковой Поднебесной есть серединная линия. Она разделяет зоны контроля и обычно не пересекается военными самолетами или кораблями обеих сторон. Однако теперь в Китае сказали, что больше не признают серединную линию.

Согласно заявлению, которое прозвучало на телевидении КНР, ее провели Соединенные Штаты Америки для своих военных потребностей в прошлом веке. А юридически разделение на зоны контроля нигде не закреплено.

Напомним, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР начала военные учения возле берегов частично признанного государства. Тайвань назвал их имитацией нападения.

Китай также разорвал диалог с США в военной и климатической сферах. А против Пелоси и ее ближайших родственников в Поднебесной ввели санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: