Посол США Джулианна Смит заявила, что Китай "выбрал сторону", поэтому не может претендовать на нейтралитет в войне.

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Китай помогает РФ достичь своих военных целей в Украине, ведь продолжает передавать Москве такие товары, как технологии БпЛА и пороховые ингредиенты. Об этом она сказала в интервью Politico.

"КНР (Китайская Народная Республика) не может претендовать на полную нейтральность в этом деле, (и) они фактически выбирают сторону. Я думаю, что когда КНР пытается изобразить себя нейтральной, когда речь идет об этой войне, мы на это не купимся", - отметила Смит.

По ее словам, США "все чаще наблюдают материальную поддержку" России со стороны Китая. Она добавила, что это именно оборудование, которое может иметь как гражданское, так и военное назначение, из-за чего это сыграло ключевую роль в помощи Москве достичь некоторых из ее целей против Украины.

Видео дня

"Если бы они не предоставляли некоторые из этих компонентов или эту материальную поддержку, Россия была бы в совершенно другой ситуации и имела бы проблемы с продолжением некоторых из этих актов агрессии", - отметила посол.

Также Смит рассказала о поддержке, которую Китай предоставляет России, а именно "станки, микроэлектронику, технологии БпЛА и нитроцеллюлозу, которая используется в качестве топлива".

"Во многих случаях мы видим поток компонентов двойного назначения, которые, по сути, позволяют России вести эту неспровоцированную агрессивную войну в Украине", - подчеркнула она.

В то же время в Пекине утверждают, что страна не является "стороной" войны, а просто имеет "нормальные торговые отношения" с РФ. Также Китай обвинил США в активных поставках оружия в Украину.

Незаконное сотрудничество между Китаем и РФ

Ранее издание Reuters сообщило, что Китай тайно принял российское судно, которое перевозило северокорейское оружие. По словам аналитиков, российское судно "Ангара", которое с августа 2023 года перевезло в российские порты тысячи контейнеров, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.

По данным спутниковых снимков, российское судно пришвартовано к судоремонтному заводу Zhoushan Xinya Shipyard, который является крупнейшей частной судоремонтной компанией Китая.

Также журналисты этого же издания писали, что Россия и Китай торгуют новой медью под видом лома, чтобы обойти западные санкции. По информации Reuters, медная катанка - это прут диаметром 5-10 миллиметров, которая измельчалась посредником в Синьцзян-Уйгурском регионе, чтобы ее было сложно отличить от лома. С помощью такой схемы экспортеры и импортеры получали выгоду из разницы в тарифах, применяемых к лому и новому металлу.

Вас также могут заинтересовать новости: