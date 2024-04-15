В декабре прошлого года Россия резко стала крупным поставщиков медного лома в Китай.

Россия торгует с Китаем медной катанкой, замаскированной под лом, чтобы обойти западные санкций, а также для занижения сумм налогов. Пекин стал одним из основных покупателей для Москвы.

Издание Reuters пишет, что медная катанка – прут диаметром 5-10 миллиметров - измельчалась посредником в Синьцзян-Уйгурском регионе, чтобы ее трудно было отличить от лома. Таким образом, экспортеры и импортеры получали выгоду из разницы в тарифах, применяемых к лому и новому металлу.

В декабре российская экспортная пошлина на медную катанку составляла 7%, что ниже 10%-ной пошлины на лом. Импорт медной катанки в Китай облагается налогом в размере 4%, а на импорт российского лома пошлина не распространяется. Продажи нового металла, замаскированного под лом, начавшиеся в декабре, видно в расхождении между китайскими и российскими данными.

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Данные китайской таможни свидетельствуют о том, что с декабря Китай закупил значительно больше медного лома в России, в то время как российские данные показывают, что объем лома, экспортируемого в страну был незначительным.

Китай стал одним из основных направлений для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары, после того как США ввели санкции против России за ее вторжение в Украину в феврале 2022 года. Вашингтон и европейские партнеры ввели санкции против китайских компаний за поддержку войны России против Украины.

Зачем катанку маскировать под лом

Измельчение только что изготовленной медной катанки - эффективный способ маскировки нового материала, который выглядит совсем не так, как лом.

Помимо финансовых стимулов, связанных с уходом от налогов, измельченный металл сложнее идентифицировать и отследить, что облегчает его продажу китайским производителям.

Теоретически не существует никаких юридических препятствий, мешающих Китаю покупать металл у российских компаний в условиях западных санкций, но производители все равно могут опасаться потерять экспортный бизнес из-за покупателей, стремящихся избегать сотрудничества с Россией.

Санкции также могут означать трудности с обработкой платежей и заимствованием денег. По словам источников, некоторые китайские компании создали новые команды для работы с российским бизнесом.

Торговля медью

В декабре прошлого года, по данным поставщика коммерческих данных, китайские компании совершили в общей сложности пять закупок продукции, маркированной как "медная катанка", с завода РМК в Уральском регионе. Выручка от закупок, осуществленных компанией Modern Commodity Trading DMCC из ОАЭ, составила около 65 миллионов долларов.

Россия никогда не была крупным продавцом медного лома в Китай, но с декабря 2023 года импорт медного лома из России значительно вырос. 97% или 6 434 метрических тонн такого импорта поступила через границу в Синьцзяне. При этом, согласно данным РФ, в том же месяце страна продала Китаю только 73 тонны медного лома.

В 2021 и 2022 годах в Китай ежемесячно продавалось в среднем 95,3 тонны и 125 тонн российского медного лома. В последние несколько месяцев объемы резко возросли, и к февралю 2024 года ежемесячный импорт достиг 11 599 тонн.

В то время как российские данные свидетельствуют о минимальном объеме экспорта лома, в декабре произошло неожиданное увеличение экспорта катанки. Согласно данным, ОАО "Кыштымский медеэлектролитный завод", предприятие РМК, поставил в Китай 8 041 тонну медной катанки по сравнению с 1 618 тоннами в ноябре, хотя на предприятии утверждают, что торгуют лишь с отечественными покупателями.

Санкции против России - последние новости

США в координации с Великобританией ввели два новых запрета с целью подорвать доходы, которые РФ получает от экспорта алюминия, меди и никеля. При этом ограничения не коснутся металлов из РФ, которые были сделаны до 13 апреля 2024 года.

Американское Министерство финансов сообщило, что новые меры запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США, а также ограничивают использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых биржах металлов.

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